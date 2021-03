Auch die Stadt Landstuhl will nun Bürgerbus-Fahrten für Senioren aus der Sickingenstadt ins Lauterer Impfzentrum am Opelkreisel organisieren. Als Transportmittel stellt die Gemeinde Linden ihren Bus zur Verfügung, mit dem ansonsten das Seniorenessen im Ort ausgefahren wird, so die Stadt. Erster Beigeordneter Sascha Rickart (CDU) hat dies mit Ortsbürgermeisterin Nicole Meier so vereinbart, teilt Bürgermeister Ralf Hersina mit. Die Fahrten sollen zunächst dienstags und donnerstags zwischen 14 und 17 Uhr stattfinden. Um das Angebot ausweiten zu können, werden noch weitere ehrenamtliche Fahrer mit gültiger Fahrerlaubnis der Klasse B gesucht (E-Mail an andrea.mueller@landstuhl.de). Drei Fahrer stehen bereits zur Verfügung. Wer mit dem Bürgerbus zum Lauterer Impfzentrum fahren möchte, kann sich unter Telefon 06371/83111 bei der Stadt melden.