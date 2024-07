Der Polizei ist am Mittwoch ein offenbar betrunkener Autofahrer gemeldet worden. Nach Angaben der Ermittler war der Fahrer am Nachmittag auf der Straße zwischen Mehlbach und Katzweiler unterwegs. Zeugen zufolge habe der Fahrer seinen Wagen mehrfach in den Gegenverkehr gelenkt. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und trafen den 61-Jährigen an seiner Wohnadresse an. Den Beamten schlug eine Alkoholfahne entgegen, heißt es in der Mitteilung. Ein Atemtest bestätigte den Verdacht: 2,02 Promille. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Dem 61-Jährigen droht ein Strafverfahren; er muss mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.