Auch ein Ultraläufer läuft mal kürzere Distanzen. Andreas Hesch, der gerne auf die Extra-Lang-Variante geht, stellt der RHEINPFALZ eine 30,5- Kilometer-Strecke vor, die er von der Haustür in Katzweiler aus startet. Auf das „Ultra“ muss er dabei nicht verzichten, „durch das Erwachen der Natur ein Ultragenuss“, beschreibt er den Lauf. 2:30 Stunden gibt er dafür als Zeit an. Aber Wandern geht da natürlich auch, und es gibt auch Abkürzungen.

Rein in die Laufschuhe, Muskeln lockern, und schon ist Andreas Hesch vom Benefizteam 42x42 bei dem, was er am liebsten tut, laufen eben. Kaum aus dem Haus in Katzweiler,