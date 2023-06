Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch zwei Oberligapartien stehen für den SV Morlautern in diesem zu Ende gehenden Jahr auf dem Programm. Zwei reizvolle Duelle, in denen das Team von Trainer Daniel Graf Punkte gegen den Abstieg erobern will. Den Anfang macht am Freitagabend (19 Uhr) das Auswärtsspiel gegen den FC Hertha Wiesbach.

Mit dem Freitag als Spieltag haben die Morlauterer in dieser Runde keine schlechten Erfahrungen gemacht. Dreimal traten sie an diesem Wochentag an, und dreimal gelangen ihnen dabei gute Auftritte, und das