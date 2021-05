Auch in diesem Jahr will die Stadt mit einem Biozid gegen den Eichenprozessionsspinner vorgehen. Rund 1800 Bäume sollen im Stadtgebiet behandelt werden, denn die Härchen der Raupen können heftige allergische Reaktionen hervorrufen. Und sie sind nicht nur für Menschen gefährlich.

Anfang Mai schlüpfen die Raupen aus ihren Eiern und durchlaufen sechs Entwicklungsstadien. Ab dem dritten Larvenstadium bilden die Tierchen dann die Brennhaare, deren Anzahl und Länge bis zur Verpuppung der Eichenprozessionsspinner zunehmen. Diese Brennhaare können in Haut und Schleimhaut eindringen und sich dort festsetzen. Die Folgen reichen von Hautirritationen, Augenreizungen und Atembeschwerden bis hin zu allergischen Reaktionen, heißt es auf der Homepage des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Wer mit den Härchen, die vom Wind verteilt werden können, in Kontakt kommt, sollte sich rasch duschen und die Kleidung wechseln, bei Hautreaktionen einen Arzt aufsuchen.

Härchen auch für Tiere gefährlich

Gefährlich sind die Härchen aber nicht nur für den Menschen, sondern auch für Haustiere. So kann es durchaus vorkommen, dass Hunde beispielsweise heruntergefallene Nester beschnuppern oder damit spielen. Die Folge können Hautreizungen, im schlimmsten Fall Atemnot bis zum Ersticken sein, schildert Tierärztin Anne Knauber, Vorsitzende des Tierschutzvereins Kaiserslautern, der das Tierheim auf dem Einsiedlerhof betreibt. Davor schützen kann man die Vierbeiner nur dadurch, dass man aufmerksam ist. Bei Stürmen können alte Nester aus Bäumen geweht werden. Wer dann mit dem Hund im Wald unterwegs ist, sollte auf weiße Gespinste am Boden achten. Natürlich auch auf dem eigenen Grundstück, wenn Eichen in der Nähe sind, ergänzt Knauber.

2018 waren auf dem Gelände des Tierheims Nester an Eichen aufgetaucht. Damals mussten Zwinger gesperrt werden, um die Hunde zu schützen. Seitdem lässt das Tierheim die Bäume jährlich mit dem Wirkstoff Bacillus thuringiensis behandeln – mit Erfolg: Probleme gab es seitdem nicht mehr. „Das kostet uns jeweils eine vierstellige Summe, aber aktuell sehen wir keine Alternative“, sagt Anne Knauber. Mit der Behandlung beuge man der Entstehung von Nestern vor und schütze die Tiere vor möglichen Gefahren.

Stadt setzt wieder auf Biozid-Einsatz

Auch die Stadt Kaiserslautern setzt auf vorbeugende Maßnahmen. Im Mai vergangenen Jahres hatte die Stadt rund 1500 Eichen mit einem Biozid behandeln lassen. Das Mittel sei für Menschen ungefährlich, wirke aber über die Eichenblätter, die Nahrung der Prozessionsspinner. „Der Einsatz des Biozids hatte einen Wirkungsgrad von etwa 80 Prozent“, so eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Die übrigen Raupen und Gespinste seien abgesammelt worden. Rund 25.000 Euro kostete die Stadt die Behandlung mit dem Biozid. Ohne das Absaugen der Nester, das Mitarbeiter der Stadtbildpflege übernommen hatten.

Nach den guten Erfahrungen aus dem Vorjahr soll auch 2021 wieder ein Biozid zum Einsatz kommen. Etwa 1800 Bäume sollen behandelt werden. „Die Arbeiten, die von einer Fremdfirma durchgeführt werden, haben noch nicht begonnen, da sie abhängig von der Witterung sind“, erläutert die Stadtverwaltung auf Nachfrage. Was der Einsatz des Mittels kosten wird, ist noch offen. Die übrigen Vorkommen sollen laut Stadt wieder abgesammelt werden.

Bürger können Nester melden

Zwar werden mögliche Gefahrenstellen das ganze Jahr über regelmäßig überprüft, wie die Stadt mitteilt, dennoch nimmt die Stadtbildpflege auch Hinweise von Bürgern entgegen. Wer Eichenprozessionsspinner entdeckt hat, kann sich unter Telefon 0631/3651700 melden.