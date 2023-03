Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Mal einen kühlen Sechser Bier an die Haustür geliefert bekommen – und das an einem Feiertag. Am Wochenende ging dieser Wunsch in Kaiserslautern Erfüllung. Ein kleines Team des „The Harp“-Irish Pub fuhr am Karfreitag mit dem Fahrrad Bier auf Bestellung aus – gegen die Corona-Depression und für den guten Zweck.

Auch am Oster-Wochenende blieben die Kneipen und Gastronomien in Kaiserslautern zu. Aber The Harp-Besitzer Davut Karatas dachte sich: Wenn das Publikum nicht zum Harp kommen kann,