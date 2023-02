Fabienne Schlicker und Yehor Boiko, ein Tanzpaar des TC Rot-Weiß Kaiserslautern, überzeugte beim traditionsreichen Tanzturnier in Speyer, beim Orchideenpokal, ausgerichtet vom TSC Grün-Gold Speyer. Schlicker und Boiko gewannen die Hauptgruppe A Latein, wussten dabei mit Bestnoten zu überzeugen. Die Leistung ist umso bemerkenswerter, weil Tänzerin und Tänzer erst seit gut sechs Wochen gemeinsam aufs Parkett gehen. Speyer war erst ihr zweites gemeinsames Turnier. Auch in der Hauptgruppe B Latein glänzten die Tänzerinnen und Tänzer des Tanz-Clubs Rot-Weiß Kaiserslautern. Marissa Theisinger und Eric Schumak erreichten die Finalrunde und tanzten sich am Ende auf den dritten Platz vor. Auch das Tanzpaar Una Siljdeic/Elias Renner zog in dieser Kategorie in die Endrunde ein, es wurde Sechster.