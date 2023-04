Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hustende und nach Atem ringende Patienten, die stundenlang im Freien ausharren müssen: Weil so viele Menschen kränkeln und Hausarztpraxen geschlossen sind, herrscht seit Weihnachten Andrang beim Ärztlichen Bereitschaftsdienst. In Kusel wie in Landstuhl sind dort die Dienstzeiten sogar ausgedehnt worden. Doch warum nicht in Kaiserslautern?

Landunter in Landau, Chaos in Alzey: Die RHEINPFALZ berichtete am Donnerstag schon von langen Schlangen vorm Vinzentius-Krankenhaus in der südpfälzischen Universitätsstadt. Dort hätten