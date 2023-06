Die Provida-Spezialisten der Zentralen Verkehrsdienste haben am Dienstag den Verkehr auf der A6 überwacht. Das mit einer Video-Messanlage ausgestattete Fahrzeug wurde vor der Anschlussstelle Bruchmühlbach in Fahrtrichtung Mannheim von einem Auto (Renault) mit Anhänger überholt, teilt die Polizei mit. Die anschließende Geschwindigkeitsmessung ergab statt den erlaubten 80 Kilometern pro Stunde (km/h) einen Wert von 131 km/h. Die 61-jährige Fahrerin wurde angehalten und mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert. Da sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde noch vor Ort eine Sicherheitsleistung von mehr als 500 Euro einbehalten.