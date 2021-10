Mehrere E-Scooter-Fahrer musste die Polizei am Mittwochabend und in der Nacht zum Donnerstag aus dem Verkehr ziehen, weil sie betrunken unterwegs waren. Gegen 18.50 Uhr stoppte eine Streife in der Gasstraße einen E-Scooter-Fahrer. Der 49-jährige Mann hatte 0,69 Promille Alkohol im Blut. Kurz vor 1 Uhr stoppten die Beamten einen Elektroroller mit zwei Personen in der Fichtenstraße. Als der Rollerfahrer und sein „Sozius“ das Polizeifahrzeug wahrnahmen, sprangen sie vom Trittbrett des Rollers herunter – und behaupteten, dass sie den Scooter nur geschoben hätten. Der Fahrer hatte ebenfalls getrunken. Ein Schnelltest zeigte einen Wert von 1,02 Promille. Für einen gerichtsverwertbaren Test musste der 27-Jährige mit zur Dienststelle kommen. Er muss mit einer Anzeige rechnen. Ebenfalls nach Mitternacht ging der Polizei eine Fahrradfahrerin in der Kantstraße ins Netz, die ebenfalls unter Alkoholeinfluss stand.

Kontrollen auf dem Stiftsplatz

Gegen 3 Uhr führten Polizisten zudem am Stiftsplatz Personenkontrollen durch. Weil ein 22-Jähriger stark nach Cannabis roch und auch den Eindruck machte, unter Drogeneinfluss zu stehen, wurden seine Sachen durchsucht. Dabei kam ein Tütchen mit einer Restmenge Marihuana zum Vorschein.