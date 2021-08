Einsamkeit, Ängste während der Corona-Krise, lange, graue Wintertage, berufliche Belastungen oder der ganz gewöhnliche Alltagsstress: Die Liste an Problemen, bei denen Achtsamkeitstraining helfen kann, ist lang. Selbst bei chronischen Schmerzen oder seelischen Leiden bringt es Besserung, sagt die zertifizierte Lehrerin Gabriele Keller.

„Achtsamkeitstraining ist auch eine Wahrnehmungsschulung“, erklärt Keller. Meditation und die Übung von Gelassenheit begleiten sie schon ihr ganzes Leben lang, waren ein wichtiger Ausgleich zu Herausforderungen in ihrem Beruf als Fernsehjournalistin. Nun widmet sie sich ganz dem Weitergeben der Techniken. Ein Anfängerkurs dauert acht Wochen. Zunächst müssen sich die „Hirnstraßen“ verändern, sprich die Denk- und Reaktionsmuster. „Das ist keine Methode, um schnell Probleme zu lösen. Man braucht Geduld und Ausdauer“, sagt sie.

Schwierige Gefühle in andere Bahnen lenken

In den Sitzungen vermittelt die Lehrerin nicht nur theoretisches Wissen zum Umgang mit stressigen Situationen und den eigenen Gefühlen, sondern auch praktische Übungen wie Sitzmeditationen oder den Bodyscan. „Das läuft nicht über den Verstand. Die Übungen sollen dazu dienen, die Sprache des eigenen Körpers verstehen zu lernen und die eigenen Gefühle besser wahrzunehmen.“

Im Laufe unseres Lebens, durch unsere Erziehung und Sozialisierung bekämen wir beigebracht, dass beispielsweise Wut ein unangebrachtes Gefühl sei. Gedanken wie „Ich darf das jetzt nicht“ seien typisch, Verdrängung und Unterdrückung die üblichen Reaktionen. Schwierige Gefühle bei sich selbst wahrzunehmen, sei der erste Schritt, um anders damit umzugehen, sie in andere Bahnen zu lenken. Das soll mithilfe der Wahrnehmungsübungen und Meditationen erreicht werden. Denn die Haltung des „inneren Beobachters“ habe den großen Vorteil, dass man die Gefühle mit einer gewissen Distanz betrachten kann, aber trotzdem mit ihnen in Verbindung bleibe.

Wer sich selbst wertschätzt, hat ein größeres Selbstbewusstsein

„Es geht nur darum, anzuerkennen, was gerade ist.“ Eine solche achtsame Wahrnehmung sei im Grunde bei jeder Tätigkeit zu praktizieren: beim Einkaufen, beim Essen oder auch bei einem Gespräch. „Dadurch, dass ich mir meiner selbst bewusst bin, kann ich auch andere Entscheidungen im Leben treffen. Ich reagiere nicht mehr nur unbewusst und impulsiv. In meinem Erleben und Verhalten werde ich so souveräner, authentischer und gelassener.“

Und es geht um Wertschätzung, unterstreicht Keller. Wer sich selbst besser kenne und wertschätzen könne, habe ein größeres Selbstbewusstsein. „Viele von uns sind immer nur freundlich zu anderen. Sie wissen gar nicht genau, wie das geht, wohlwollend zu sich selbst zu sein“, berichtet Keller. Mit der Zeit entwickele sich bei dem Training eine Haltung der „inneren Freundlichkeit“.

Jeder kann seinen Weg zum achtsamen Leben finden

„Es ist unglaublich verblüffend, für mich, aber auch für die Teilnehmer, wie sehr sich Gefühle und Gedanken dadurch, dass man sie bewusst wahrnimmt, verändern.“ Das erlebe Keller immer wieder. Die Trainerin ist davon überzeugt, dass jeder seinen Weg zum achtsamen Leben finden kann. „Achtsamkeitstraining ist für jeden gut, immer, nicht nur in Coronazeiten.“ Aber gerade jetzt natürlich besonders. So könnten die Übungen gegen Einsamkeit helfen: „Durch die bewusste Wahrnehmung fühle ich mich nicht nur verbundener mit mir selbst, sondern auch mit der Welt, auch wenn ich an dieser gerade nicht so teilnehmen kann wie sonst“, erklärt Keller. Durch die Schulung werde vieles sinnlicher. Schon solche kleinen, alltäglichen Dinge wie einen Apfel zu essen oder zu kochen bekomme so eine ganz andere Qualität. Jede Handlung werde intensiver und irgendwie besonders, das sorge für mehr Erfüllung im Alltag. „Und man vermisst auch weniger im Leben.“

Mehr Ruhepausen im Alltag einlegen

Wer achtsam lebt, der achtet laut Keller besser auf sich, ernährt sich gesünder, bewegt sich mehr und legt ausreichend Ruhepausen ein. Das schlage sich im Immunsystem nieder. Ausführen könne man die Übungen bei Alltagstätigkeiten. „Wenn zum Beispiel das Telefon klingelt, muss man nicht sofort impulsiv reagieren. Stattdessen: Ein paar Mal tief durchatmen, den Augenblick bewusst wahrnehmen und sich fragen: Wie fühlt sich mein Körper an? Wie ist die Temperatur im Raum? Was denke ich gerade? Ganz wichtig dabei: Nur beobachten und wahrnehmen, nicht bewerten.“ Eine freundliche, wohlwollende Betrachtung sei das Ziel. Danach führt man die geplante Handlung aus. Auch Spülen, Händewaschen, Putzen, Treppensteigen oder Kaffeekochen könnten achtsam ausgeführt werden. Keller empfiehlt, sich anfangs drei Handlungen auszusuchen und eine Woche lang bewusst auszuführen. „Je öfter man übt, umso mehr integriert sich die achtsame Haltung ins Leben.“

Lernen, mit Belastungen besser umgehen zu können

Achtsamkeitstraining sei ein lebenslanger Prozess, so Keller. „Man lernt nie aus.“ So ließen sich alte Denkmuster verändern und neue etablieren. „Entschlossenheit und Durchhaltevermögen sind daher gefragt, um Erfolge zu erzielen.“ Ihre Kursteilnehmer kommen aus den unterschiedlichsten Gründen und gesellschaftlichen Schichten zu ihr. Die meisten sind zwischen 20 und 60. Auch immer mehr Männer seien dabei. Viele arbeiten in sozialen Berufen, wollen lernen, mit Belastungen besser umgehen zu können. Andere leiden unter chronischen Schmerzen oder Burnout. Auch gelacht wird während der Kurse. „Schließlich geht es hier um Ganzheitlichkeit.“ Keller selbst fühlt sich durch das Training lebendiger. Sie führe ein bewussteres und dadurch intensiveres Leben.