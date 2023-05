Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für den SV Fischbach stehen im neuen Jahr in der Zweiten Bundesliga Süd gleich zwei Heimpartien auf dem Spielplan. In der Sporthalle der IGS Enkenbach trifft das gegen den Abstieg kämpfende Team auf zwei bayrische Mannschaften, auf den TuS Geretsried am Samstag (16 Uhr) und den TSV Neuhausen-Nymphenburg II am Sonntag (11 Uhr).

Das neue Jahr beginnt damit für die Fischbacher so, wie das alte zu Ende ging. Sie bekommen es am Wochenende mit den beiden Gegnern zu tun, gegen die sie im vergangenen Dezember spielten. Die Erinnerungen