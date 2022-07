Gewalt in der Fruchthallstraße: Bei einer Schlägerei in der Nacht zum Mittwoch ist ein 25-jähriger Mann mit einer abgebrochenen Flasche verletzt worden. Bei einer Streife war Beamten aufgefallen, dass das Hemd des Mannes blutdurchtränkt war. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Sie geht derzeit davon aus, dass es eine Auseinandersetzung zwischen zwei Tatverdächtigen – 20 und 24 Jahre alt – -und dem 25-Jährigen gab. Dabei soll der 24-Jährige dem 25-jährigen Mann ins Gesicht geschlagen haben, ehe es zu der Stichverletzung kam. Alle Beteiligten standen deutlich unter Alkoholeinfluss, ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wurde gegen beide jungen Männer eingeleitet. Weil der 24-Jährige zudem die Polizeibeamten beleidigte und bedrohte, muss er mit einer Strafanzeige rechnen.