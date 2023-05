Dass ein Verein sein 70-jähriges Bestehen feiert, ist nicht so ungewöhnlich. Dass in dem Zusammenhang ein Gründungsmitglied geehrt werden kann für 70-jährige Vereinszugehörigkeit, ist schon etwas Besonderes. Und dass das Mitglied noch aktiv Sport treibt, gibt es nur ganz selten. Beim TTC Landstuhl gibt es das.

Der Sportbund Pfalz gratulierte, die Gemeinde gratulierte, für die treuen Mitglieder gab es Dankesworte und eine Urkunde. Beim großen Festakt zum Jubiläum fehlte einer der wichtigsten Ehrengäste krankheitsbedingt: Gründungsmitglied Hans Schohl sollte eigentlich für 70 Jahre Vereinszugehörigkeit gefeiert werden. Doch die Feier für ihn wurde nachgeholt. Beim Trainingsabend, bei dem er noch regelmäßig die Schläger schwingt.

88 Jahre ist Hans Schohl inzwischen alt, aber seinen Gegnern flößt er noch regelmäßig Respekt ein. „Einige haben es noch heute schwer, gegen ihn zu gewinnen“, sagt Wolfgang Langer vom TTC. Für ihn ist Schohl das Urgestein des Vereins. „Er war Gerätewart, hat aktiv in der Liga gespielt.“

Die glorreichen Zeiten des Tischtennisvereins in Landstuhl sind inzwischen zwar vorbei. Früher haben Frauen- und Herrenteams um Punkte gespielt. Doch wegen Personalmangels gibt es inzwischen keine Mannschaft mehr. Dafür aber eine Hobbymannschaft, die regelmäßig einmal pro Woche in der Schulturnhalle in Landstuhl trainiert, auch Freundschaftsspiele austrägt, interne Turniere veranstaltet, Ausflüge unternimmt. 20 Mitglieder hat der Verein noch, rund 15 sind im Schnitt regelmäßig im Training. Fast die Hälfte sind Frauen, die Altersspanne reicht von 35 bis zu eben jenen 88 Jahren von Hans Schohl. Sie alle freuten sich mit, als ihr ältestes Mitglied beim Training geehrt wurde.