Hoch überm Riesenrad drehen die verwegensten unter den Maikerwe-Besuchern ihre Runden. Der Jules-Verne-Tower ist wahrlich eine Schau – weithin sichtbar überragt das spitze Gebilde in der Tat das Riesenrad noch um gut und gerne 20 Meter. Bei dem Verne-Turm handele es sich um den höchsten mobilen Riesenkettenflieger der Welt. So wirbt der Münchener Alexander Goetzke für seine Jahrmarkt-Attraktion, die zur Maikerwe in Kaiserslautern Premiere feiert. „Das ist wirklich eine große Bereicherung“, bekundet Marktmeister Dietmar Keller. „Wir sind stolz drauf – und haben uns gewundert, dass der ausgerechnet zu uns kommen wollte.“ Goetzke hatte sich um einen Platz in Kaiserslautern beworben – und wollte schon 2020 kommen. Damit war dem Schausteller sein Platz im Zentrum des Geschehens sicher. Die Fahrgäste reisen in fast 80 Metern Höhe mit Tempo 65 – und sind doppelt gesichert.