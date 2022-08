21 Sportler, 63 Gepäckstücke: Das was das deutsche Team auf dem Weg zur Bahnrad-Junioren-Weltmeisterschaft in Tel Aviv auf dem Flughafen in Berlin zu leisten hatte, war sportlich.

Doch die jungen Athleten nahmen es gelassen, wie Alexandra Welte, Physiotherapeutin aus Otterbach, auf RHEINPFALZ-Nachfrage schilderte. Sie stand mit den Nachwuchsfahrern, darunter vier aus dem Kaiserslauterer Heinrich-Heine-Gymnasium (Hannah Kunz, RSC Linden, Jette Simon, 1. FC Kaiserslautern, Luca Spiegel und Torben Osterheld, beide RV Queidersbach) am Flughafen in der Schlange und musste selbst grinsen, als sie aufzählte, was die Gruppe alles an Gepäck aufgeben musste: die großen Kisten mit den Rädern drin, Metallkästen mit jeder Menge Material, das Werkzeug der Mechaniker, drei Massageliegen, Verpflegung für die Strecke – Riegel, Gels, Isopulver, Elektrolyte –, den Arztkoffer, Verbandsmaterial, Kühlboxen, Kühlwesten, zählt sie auf. „Die Leute kriegen alle Angst, wenn sie uns sehen“, erzählt sie, während sie ihren Koffer zum Check-in schiebt. Für die Sportler selbst ist das nichts Besonderes mehr. „Sie kennen das alle.“ Und sie wissen, dass vor der sportlichen Herausforderung in Israel erst mal Krafttraining am Flughafen steht. Justyna Czapla , die auch schon bei der U23-EM in Portugal für das deutsche Team gestartet ist, Silber in der Mannschaftsverfolgung geholt hat, meinte in Anbetracht der Gepäckberge am Flughafen: „Ich wäre gerade lieber Fußballer.“ Doch letztlich packten alle mit an. Welte tröstete sie, dass die Koffer inzwischen schließlich alle Rollen hätten, was vor zehn, 20 Jahren noch nicht der Fall war. „Da mussten wir alles schleppen.“ Und so landete das Material, das von Frankfurt/Oder mit Lastwagen und einem Reisebus nach Berlin transportiert worden war, schließlich im Flugzeug und machte sich auf den Weg nach Tel Aviv, wo es von Dienstag bis Samstag nächster Woche um Medaillen im Ausdauer- und Sprintbereich auf der Bahn geht. huzl