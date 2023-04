Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die 32-jährige Mandy Böhmer-Schwehm vom Teikyo Karate Team Kaiserslautern ist jüngste Trägerin des 5. Dan im Deutschen Karate-Verband.

Als Mandy Böhmer-Schwehm vor gut 22 Jahren beim Teikyo Karate Team in Kaiserslautern mit Karate anfing, da war so ein Schwarzgurt was ganz Besonderes. Ob sie ihn jemals erreichen würde?