Ein 19-Jähriger aus Landstuhl ist am Samstagmorgen betrunken mit dem Fahrrad in Kaiserslautern unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, sei der junge Mann wegen seines auffälligen Fahrstils gegen 7 Uhr in der Kerststraße kontrolliert worden. Dabei stellten die Beamten einen deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 2,4 Promille. Laut Polizei wurde dem Radfahrer auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.