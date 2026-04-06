Kreis Kaiserslautern. Am Osterwochenende kam es in Mackenbach und Eulenbis zu Verkehrsunfällen, weil die Fahrer zuvor zu tief ins Glas geschaut hatten.

In der Nacht auf Sonntag fuhr ein 35-Jähriger in Mackenbach mit seinem Pkw geradeaus über einen Kreisverkehr hinweg und kollidierte dort mit einem Verkehrsschild. Wie die Polizei weiter mitteilt, setzte der Mann nach dem Unfall seine Fahrt zunächst unbeirrt fort, bis er von einer Streife gestoppt wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd 2,3 Promille. Der 35-Jährige musste die Beamten für eine Blutentnahme zur Dienststelle begleiten und ist seinen Führerschein erst mal los.

In derselben Nacht krachte es auch in Eulenbis. Dort war um 0.30 Uhr eine 22-jährige Fahrerin mit ihrem BMW frontal mit einem am Straßenrand geparkten Auto zusammengestoßen. Der Alkotest zeigte knapp 0,8 Promille. Weiterhin gab die Frau an, unter dem Einfluss von Medikamenten und Betäubungsmitteln zu stehen.

„Drogentypische Symptome“ wurden auch bei einem Mann in Schopp festgestellt, der mit seinem Pkw „in auffälliger Weise“ durch den Ort fuhr und sich anderen Menschen gegenüber aufdringlich verhielt, so die Polizei. Auch er muss nun mit einer Anzeige rechnen.