Die gefährliche Fahrt eines 23-Jährigen auf der A6 konnte dank eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers gestoppt werden. Das berichtet die Polizei. Am Dienstagmorgen wurde ein Pkw gemeldet, der links und rechts auf der Autobahn überholen würde. Im Baustellenbereich habe der Fahrer dann eine Warnbake gerammt und anschließend auf dem Standstreifen in Höhe der Anschlussstelle Kaiserslautern-West angehalten. Eine Streife der Autobahnpolizei konnte den Wagen vor Ort feststellen. Alle drei Insassen, inklusive dem Fahrer, waren deutlich alkoholisiert. Ein angebotener Alkoholtest ergab beim Fahrer einen Wert von 1,7 Promille. Zudem ergab die Überprüfung seiner Personalien, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl bestand. Der 23-Jährige wurde in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal gebracht. Das Auto wurde abgeschleppt. „Die Mitfahrer erhielten eine Fahrt mit dem Taxi zum Hauptbahnhof nach Kaiserslautern“, so die Polizei.