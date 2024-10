Da haben am Samstagabend einige Autofahrer ein bisschen zu tief ins Glas geschaut: In der Nacht auf Sonntag hat die Polizeiinspektion Landstuhl in der Stadt Verkehrskontrollen durchgeführt – und dabei drei Personen angehalten, die zu viel Alkohol intus hatten. Kurz vor Mitternacht stoppte eine Streife einen 22-jährigen Chryslerfahrer im Rathausring, der Atemtest ergab einen Wert von 0,65 Promille. Gegen 2.30 Uhr war es dann eine 19 Jahre alte Frau von der Mosel am Steuer eines BMW, die in der Maxstraße die Anhaltezeichen der Polizei missachtete. Weil sie nach Alkohol roch, musste auch sie pusten – das Gerät zeigte einen Pegel von 1,23 Promille an, weshalb sie zur Blutprobe mit aufs Revier musste. Auf sie kommt eine Strafanzeige zu, ihr Führerschein wurde einkassiert. Ganze 1,64 Promille ergab schließlich der Atemtest eines 37-jährigen Audi-Fahrers aus dem Landkreis, den die Beamten gegen 3 Uhr in der Straße Am Lanzenbusch stoppten. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen – auch weil er keinen Führerschein besitzt.