Bronze in Dublin: Fainne Howard, Fechterin der TSG Kaiserslautern, hat bei den Irish Open Senior für Aufsehen gesorgt. Die 14-Jährige war beste Irin des Turniers.

Der Jubel ihrer irischen Verwandtschaft, die sich in der Halle versammelt hatte, kannte keine Grenzen. Logisch, das war aber auch ein Ausrufezeichen der amtierenden irischen U14-Meisterin, die sich hier vor die Routiniers zu setzen wusste. Sportlicher Erfolg hat schließlich neben Talent, Trainingsfleiß und Motivation ganz viel auch mit Erfahrung zu tun. Wenn dann die Erfahrenen hinter der 14-Jährigen zurückbleiben, dann ist der Stolz, den Fainne Howard in Dublin bei der Siegerehrung zeigte, absolut berechtigt.

Im Turnier zog das TSG-Fechttalent mit konstanten Leistungen ohne Probleme durch die beiden ersten Runden, katapultierte sich gleich mal in die obere Tabellenhälfte für die K.-o.-Gefechte. Dort stand ihr dann die Irin Rebecca Mooney gegenüber. Souverän schickte Fainne sie mit 15:5 von der Planche. Das nächste Gefecht gegen die bislang stärkste Irin, Amice Anderson, hatte es dann in sich. Spannung lag auf der Bahn, die Treffer verteilten sich auf beide Seiten bis hin zum 14:14. Fainne ließ sich im weiteren Kampfverlauf vermeintlich in die Defensive drängen, um dort auf die Fehler der Spitzenfechterin zu lauern. Die Strategie ging auf, die TSG-Fechterin hielt perfekten Abstand, wehrte den Angriff mit einer starken Parade ab und setzte ihrerseits die Riposte, also den unmittelbaren Gegenangriff, mitten auf die Weste der Irin. Mit dem Sieg war ihr die Bronzemedaille bereits sicher, und es stand fest, dass die junge Deutsche mit irischem Pass sich an die Spitze der irischen Florettfechterinnen setzt. Im Kampf um den Einzug ins Finale schied Fainne Howard dann gegen die 21-jährige Italienerin Gagliardi aus. Im Finale siegte eine Fechterin aus Lettland gegen die Italienerin.