Es passiert fast an jedem Wochenende: Ein 28-Jähriger aus Kaiserslautern ist am Sonntagmorgen unter Alkoholeinfluss einen E-Scooter gefahren. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Mann am frühen Morgen einer Streife in der Innenstadt auf. Die Beamten wurden gegen 5.20 Uhr auf den Fahrer aufmerksam und unterzogen ihn am Willy-Brandt-Platz einer Verkehrskontrolle. Hierbei kam der Verdacht auf, dass er unter Alkoholeinfluss steht, da in seinem Atem Alkohol wahrgenommen werden konnte. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,41 Promille. Dem 28-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde von der Polizei eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.