Mit Tempo 135 durch die 70er-Zone am Ruheforst – der Rekord während einer knapp dreistündigen Polizeikontrolle an der B37 in beide Richtungen. Insgesamt waren 150 von mehr als 1000 Fahrern zu flott.

Gut drei Stunden lang hat die Polizei am Donnerstagnachmittag auf der B37 in der 70er-Zone in Höhe der Einfahrt zum Ruheforst die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Fahrzeuge gemessen. Etwas mehr als 1000 Autos wurden dabei erfasst. Die Bilanz: Unterm Strich wurden 150 Fahrer erwischt, die sich nicht an das vorgegebene Tempolimit hielten. Die meisten von ihnen kamen mit einer kostenpflichtigen Verwarnung davon (insgesamt 111), aber es wurden auch 39 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, die im Anzeigenbereich lagen. Vor allem in Fahrtrichtung Kaiserslautern wurde im Kontrollzeitraum verstärkt aufs Gas getreten - hier gab es 25 Anzeigen.