Die Mannschaft um das Trainerteam Heraldo Jorrin und Rene Reischmann hat den Aufstieg in die B-Klasse in beeindruckender Manier gepackt. 15 Siege aus 16 Spielen, nur ein Unentschieden gegen den SV Morlautern III, so die Bilanz des FC Erlenbach, Meister der C-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg.

Gut 20 Jahre liegen die glorreichen Zeiten des FC Erlenbach bereits zurück. Damals feierte die Mannschaft unter Spielertrainer und Ex-FCK-Profi Herbert Hoos drei Meisterschaften. Und stieg von der B-Klasse bis zur Landesliga auf, hielt sich dort beharrlich in den oberen Tabellenregionen. Mit modernem Offensivfußball klopfte der Club sogar ein paar Mal ans Tor zur Verbandsliga. Längst vergangene, längst vergessene Zeiten. Die Realität sieht anders aus. 2019 in der C-Klasse angekommen, ist aber nun so etwas wie der Turnaround geschafft.

Der Vollstrecker

Mit 100 erzielten Toren waren die Erlenbacher die Kanoniere der C-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg. Auch das beste Defensivbollwerk stellten die Schwarz-Weißen. Nur 13 Gegentore ließ die Abwehr zu. Prunkstück ist aber definitiv der Angriff. Mit Spielertrainer Heraldo Jorrin hat der FC Erlenbach einen echten Torjäger in seinen Reihen.

23 Saisontore schoss der mittlerweile 26-Jährige schon für den TuS Hohenecken in der Spielzeit 2017/2018 und bewies damit in der Verbandsliga seine Vollstreckerqualitäten. Jorrin verfügt sogar über Regionalligaerfahrung, hat so bekannte Stationen wie den FK Pirmasens, Borussia Neunkirchen und den SV Niederauerbach-Zweibrücken in seiner Vita.

Das Offensivtrio

Gleich im ersten Spiel gegen den FSV Kaiserslautern traf Jorrin beim 13:0-Sieg gegen den FSV Kaiserslautern viermal. Nach Abbruch der Runde im März, nach dem 16. Spieltag, standen bei lediglich neun Einsätzen beeindruckende 22 Treffer auf seinem Konto. Ihm am nächsten kam sein Sturmpartner Abdulraim Sissoko. Der 27-Jährige erzielte bei zwölf Einsätzen 17 Treffer. Nur einmal weniger (16 mal) netzte der in der Winterpause 2018/2019 von Fatihspor an den Matzenberg gewechselte Benjamin Gensheimer ein. Somit teilen sich diese drei Offensivakteure mehr als die Hälfte der Erlenbacher Tore.

Moral bewiesen

Dass die Mannschaft funktioniert und Moral hat, bewies sie bereits am dritten Spieltag, als ein 0:4-Pausenrückstand beim SV Katzweiler II noch in einen 5:4-Sieg gedreht werden konnte. Die einzigen Punktverluste gab es am 13. Spieltag. Da musste man sich beim letztendlich Drittplatzierten SV Morlautern III mit einem 2:2 begnügen. Bemerkenswert, dass in diesem Spiel die komplette Defensivreihe aus FCE-Eigengewächsen bestand.

Der schärfste Rivale

Vor ihrem schärfsten Rivalen, der SG Frankenstein/Weidenthal, schafften die Erlenbacher die Meisterschaft. Den direkten Vergleich entschied auswärts der FCE mit 3:1 zu seinen Gunsten. Auch in diesem Spiel drehte Erlenbach durch zwei Tore von Heraldo Jorrin und einen Treffer von Abdoulraim Sissoko einen 0:1-Pausenrückstand in den letzten zehn Minuten. In der neuen Runde spielen beide Mannschaften in der B-Klasse, denn auch die zweitplatzierte SG Frankenstein/Weidenthal steigt auf.

Meisterkader

Andreas Adam 31 Jahre/8 Einsätze/2 Tore

Marcel Antes 28/7/1

Jonas Beinhardt 19/11/0

Alexander Birkholz 35/6/0

Johannes Braun 21/2/0

Artur Dusdal 33/3/0

Daniel Eichhorn 22/6/1

Lukas Eichhorn 20/9/2

Patrick Felger 29/13/5

Benjamin Gensheimer 37/13/16

Niklas Höhn 20/3/0

Heraldo Jorrin 26/9/22

Peter Kunz 31/13/0

Maximilian Lorenz 19/9/1

Denis Michel 26/2/0

Lachunou Moumi 23/1/2

Mohammad Nasri 28/2/0

René Reischmann 47/1/0

Abdoulraim Sissoko 27/12/17

Michael Stolle 27/1/0

Michael Streuber 33/5/1

Steffen Streuber 27/8/11

Shrbatji Yahya 30/9/3

Marco Zepp 22/4/0

Maximilian Zepp 20/12/9