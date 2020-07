Mit 223 Kilometern pro Stunde war ein 25-jähriger Autofahrer am frühen Montagabend auf der A 6 unterwegs. Er brauste in Richtung Saarbrücken. Pech für den Fahrer: Seine rasante Fahrt wurde durch ein mit Mess- und Videotechnik ausgestattetes Zivilfahrzeug der Autobahnpolizei Kaiserslautern dokumentiert. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit betrug an dieser Stelle nur 130 Kilometer pro Stunde. Den Fahrer erwartet nun ein mehrmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld im vierstelligen Bereich.