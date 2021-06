Handelt es sich um ein Missverständnis oder einen versuchten Diebstahl? Diese Frage versucht die Polizei in Weilerbach zu klären. Drei Jugendliche wurden am Sonntagabend dabei ertappt, als sie einen Motorroller „mitnehmen“ wollten. Ein aufmerksamer Zeuge, der das Trio beim Wegschieben des Rollers beobachtete und wusste, wem dieser gehört, sprach die Jungen an. Die drei Jugendlichen stellten daraufhin den Roller wieder zurück, entschuldigten sich und liefen zu Fuß davon. Der Halter des Fahrzeugs nahm den Roller wenig später unter die Lupe und stellte eine Beschädigung am Rückspiegel fest, die seiner Meinung nach vor der Aktion noch nicht da war. Er fuhr daraufhin den Jungen hinterher und stellte sie zur Rede. Sie gaben an, dass sie den Roller für „Sperrmüll“ hielten, ihn aber sofort wieder zurückgestellt hätten, als sie angesprochen wurden. Einen Schaden hätten sie nicht verursacht. Die Polizei wurde hinzugezogen, um den Sachverhalt zu klären. Die Ermittlungen laufen.