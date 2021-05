Mittlerweile lebt die Frau in Kaiserslautern, die sich seit Dienstag in Tübingen vor Gericht verantworten muss: Laut Anklage hat sie vier Adoptivkinder jahrelang brutal misshandelt. Am ersten Verhandlungstag hat die Staatsanwaltschaft deutlich gemacht, was für schlimme Folgen die Quälereien vor allem für eines der Kinder gehabt haben sollen.

„Völlig gefühllos gegenüber den Schmerzen der Kinder“ habe sie gehandelt und „brutale Gewalt“ ausgeübt, sagte der Oberstaatsanwalt: Seit Dienstag steht in Tübingen eine 59-Jährige vor Gericht, weil sie vier von ihr adoptierte Kinder misshandelt und gequält haben soll. Demnach hat sie zum Beispiel ein sieben Monate altes Baby geschlagen, weil es nicht gegessen hatte. Außerdem soll sie eine Tochter so stark verprügelt haben, dass das Mädchen zur Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. Und sie soll drei Kinder Treppen hintergestoßen haben.

Misshandlung in 14 Fällen

Unterm Strich wirft die Anklagebehörde der Frau die Misshandlung von Schutzbefohlenen in 14 Fällen aus der Zeit von 1990 bis 2004 vor. Ihr damaliger Ehemann soll an drei Taten beteiligt gewesen sein. Mittlerweile lebt die 59-Jährige in Kaiserslautern, als Tatorte gelten aber nur frühere Wohnorte in Bayern und Baden-Württemberg. Am ersten Verhandlungstag hat sie zu den Vorwürfen geschwiegen. Die Staatsanwaltschaft wiederum hat deutlich gemacht, warum das Schicksal eines der Kinder aus ihrer Sicht besonders schwer wiegt.

Demnach war der Junge psychisch ohnehin schon vorbelastet. Und was ihm die Frau dann angetan hat, soll dazu geführt haben, dass er eine schwere Persönlichkeitsstörung entwickelt hat.