Die dritte Hitzewelle steht dieser Tage vor der Tür. Abkühlung tut Not. Nach den massiven Personalengpässen sieht es derzeit in den Freibädern im Landkreis wieder etwas besser aus – auch was die Öffnungszeiten betrifft.

Energie sparen, Geld beiseite legen, Konsumverhalten überprüfen – drei Tipps, mit denen den steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten begegnet werden kann. Was können aber Menschen tun, die zur Tafel gehen und die von Grundsicherung leben? „Ich habe Struktur, das hilft mir“, sagt eine Frau, die mit der RHEINPFALZ über ihr Leben am Existenzminimum gesprochen hat.

Das Thema Missbrauch erschüttert immer wieder die katholische Kirche. In der Pfarrei Heiliger Wendelinus gibt es seit dem Frühjahr einen Arbeitskreis, der sich die Erstellung eines institutionellen Schutzkonzeptes für die Pfarrei als Ziel gesetzt hat.

Schade findet es Kutscher Horst Kotzan, dass in diesem Jahr keine Kutschfahrten durch die Mehlinger Heide angeboten werden können. Ohnehin müsste das Gebiet für Touristen attraktiver gemacht werden, meint er.

Einst Sommerresidenz der Fürstin von Lautern, heute verwunschenes Gärtchen im Dornröschenschlaf – das wird so nicht bleiben. Der kleine Garten am Wadgasserhof, soll wieder wach geküsst werden.