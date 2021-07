Sozusagen mit einem „blauen Auge“ sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag in der Bruchwiesenstraße in Enkenbach-Alsenborn davongekommen. Zu dem Unfall kam es kurz vor 15 Uhr, als eine 18-jährige Autofahrerin mit ihrem VW Golf aus Richtung Gartenstraße kommend in Richtung Kreisverkehr fuhr. Dabei nahm sie einem anderen Fahrer die Vorfahrt. Dieser kam mit seinem Opel Combo vom Parkplatz eines Supermarktes und wollte, der abknickenden Vorfahrtsstraße folgend, nach rechts in die Bruchwiesenstraße abbiegen. Der 30-jährige Opel-Fahrer prallte dem VW Golf in die Beifahrerseite. Dadurch wurde der PKW herumgeschleudert und kam schließlich auf der Parkplatzbegrenzung zum Stehen. Glück im Unglück: Verletzt wurde niemand, es blieb bei Sachschaden. Diesen schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro. Der VW Golf musste abgeschleppt werden.