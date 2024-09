Einen Tennisstar zum Anfassen hatte der TTC Bann zu seinem 70. Geburtstag geschenkt bekommen: Mischa Zverev kam am Sonntag zum Trainingscamp und Showmatch gegen Heimtrainer Frederik Weber nach Bann. Am Rande des Spiels gab er im RHEINPFALZ-Interview ein paar sehr persönliche Einblicke in seine Familie.

Ist Tennistalent vererbbar? Sie und Ihr Bruder wären da ja ein klassisches Beispiel dafür.

Ich sage mal ja vielleicht, aber vielleicht auch null.