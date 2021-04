14 km, 21 Spitzkehren, 1130 Höhenmeter, 8 Prozent Steigung im Schnitt. Alpe d’Huez ist nichts für Weicheier. Der legendäre Schlussanstieg der Tour de France lässt selbst durchtrainierte Sportler erschaudern. Oder reizt sie. Wie Miriam Welte. Als Thorsten Margis, Olympiasieger im Bob, die Bahnradolympiasiegerin fragte, ob er es schaffen würde, da hochzukommen, überlegte sie nicht lange: Sie ging auf seine Wette ein. Und dann standen die beiden vor dem Berg ...

„Klar kommst Du da hoch“, sagt Miriam Welte, als Thorsten Margis kalte Füße bekommt und sie anruft. Margis hatte mit seiner Frau gewettet. „Ich hab’ gesagt, Alpe d’Huez würde ich auch schaffen“, erzählt er der Bahnrad-Olympiasiegerin, die er vom „Club der Besten“ kennt, einer Veranstaltung der Deutschen Sporthilfe für Deutschlands beste Athleten. Die Sprinterin von der Bahn zweifelt nicht im geringsten und setzt noch einen drauf: „Wenn Du das schaffst, schaffe ich das auch“, behauptet sie. Und bekommt dann selbst kalte Füße.

Plötzlich wird es ernst

Schließlich ist Langstreckenfahren und steile Berge bezwingen doch was anderes, als auf der Bahn einen kraftintensiven Kurzsprint hinzulegen. Aber Miriam Welte hat einen Mitstreiter: ihren Lebensgefährten Oliver Schäfer, der sie begleitet, motiviert und sich mit ihr vorbereitet. „Ich dachte eigentlich, wegen Corona geht da eh nichts, plötzlich waren die Grenzen auf, und es wurde klar, jetzt wird’s ernst“, erzählt Welte von den Tagen vor der großen Reise.

Kilometer fressen

Bis dahin hatte sie „Kilometer gefressen“, war mit Oliver Schäfer „den Donnersberg und Johanniskreuz von allen Seiten hoch- und runtergefahren“. Nach zwei 90-Kilometer-Touren im Schwarzwald, der ehemaligen Heimat des früheren FCK-Profis, ging es weiter in die französischen Alpen. Mit einem satten Programm. Montag Ankunft, Dienstag den Col du Galibier hoch, 100 Kilometer, 2645 Meter hoch, wird ebenfalls bei der Tour de France angefahren. Am Mittwoch stand eine Bergwanderung an, fünfeinhalb Stunden, mit rund 1000 Höhenmetern. Am Donnerstag war Relaxen angesagt, am Freitag gemütliches Radeln, zwei Stunden lang. Dann reisten Margis und seine Kumpels an, und es wurde ernst. 1100 Kilometer und 11 Stunden hatte das Team auf der Uhr, als es nicht zuerst den Campingplatz ansteuerte, sondern vorher links abbog und zur Einstimmung den legendären Berg hochfuhr.

Versteinert vor dem Berg

„Plötzlich war es mucksmäuschenstill im Auto. Und bis wir oben waren, hat keiner was gesagt“, beschreibt Rainer Margis, Thorsten Margis’ Vater, was sich abspielte, als die ehemaligen und aktiven Profisportler die Serpentinen sahen, die kein Ende nahmen und sich gnadenlos nach oben schraubten. Bei der fetten roten Linie im Ort stoppte das Fahrzeug. Thorsten Margis schoss ein Selfie und schickte es mit dem Vermerk „Wir sind schon oben“ gen Campingplatz. Doch Welte wusste, dass er auf einen Trick reingefallen war. Die aufgemalte Linie ist nicht der Zielstrich, soll müde Radfahrer ins Café nebenan treiben. Für die echten Sportler geht es noch ein paar Kehren nach oben.

Der große Tag

Auf dem Campingplatz angekommen, wurde erst mal recherchiert, wie es zum Ziel geht, dann wurden Kohlenhydrate gebunkert und die Frühstückszeit vereinbart. 7.30 Uhr geht’s mit dem Rad zum Brötchenholen und möglichst früh Richtung Berg. Tagsüber hat es um die 30 Grad, je später, umso schwieriger wird’s.

Dann regnet es

Kurz nach dem Frühstück fängt es an zu regnen. Ein paar besorgte Blicke gen Himmel, aber der Entschluss steht fest: Der Plan wird durchgezogen. Trinkflaschen werden gefüllt, Riegel verstaut. Auf dem Campingplatz hat sich inzwischen rumgesprochen, dass da „jemand Berühmtes“ wohnt, und so wundert sich keiner mehr, als sich das Radteam auf den Weg Richtung Straße macht. In einheitlichen Trikots, die eigens entworfen wurden, mit Alpe d’Huez drauf, einem Bahnrad und einem Bob, den 21 Kehren und Punkten in den Farben des Bergtrikots der Tour de France.

Absteigen verboten

Welte hat 20 Minuten Einfahren vorgeschlagen und fährt voraus, ein paar Kilometer den Fluss entlang. Kurzes Vorher-Teamfoto am Kreisel vor dem Anstieg zum Berg, dann geht es los. Jeder fährt sein Tempo, alle haben das gleiche Ziel: oben ankommen, möglichst ohne abzusteigen. Für Thorsten Margis geht es um eine Wette, für alle anderen „um die Ehre“.

Chris Hajek, ehemaliger Ruderer, übernimmt die Führung und zieht davon. „Die zweite Kehre, und es ist schon der Wahnsinn“, keucht er und strampelt mit einem Grinsen im Gesicht weiter. Miriam Welte, Thorsten Margis und Oliver Schäfer bilden ein Dreierteam. „Ich hab’ gleich gemerkt, dass das vom Tempo her ganz gut passt, und dann sind wir zusammengeblieben“, sagt Margis hinterher, der ganz froh über die Unterstützung ist. Der Rest des Teams folgt in einigem Abstand. Richtig ausgepowert sieht keiner aus.

Zwei Stunden

Hajek filmt sich und die Landschaft, Oliver Schäfer ist der Kameramann des Dreiergespanns. Die Stimmung im Trio ist gut. Schon von Weitem ist zu hören, dass die Sportler ihre Tour genießen. Auch wenn keiner weiß, was noch auf sie zu kommt. Welte ist noch nie einen so langen und steilen Berg hochgefahren. Zwei Stunden hat sie als Ziel angepeilt. Die Tour-de-France-Teilnehmer schaffen das in unter 40 Minuten.

„Es war unheimlich anstrengend, aber machbar. Nur hatte ich die ganze Zeit Angst, dass ich Krämpfe bekomme, weil die Anstrengung in den Beinen für meine Muskulatur zu groß ist“, gibt der Anschieber aus dem Bobteam von Francesco Friedrich zu. Er ist zur Vorbereitung nur zweimal den Brocken hochgefahren, hatte sonst keine Zeit, setzt jetzt auf Magnesium. Miriam Welte nimmt ein Gel und hat Wasser und Cassis-Sirup aus dem Supermarkt in der Flasche.

Angriff auf Miri

Es geht die letzten Serpentinen Richtung Skiort hoch. Das Dorf wirkt wie ausgestorben, abgesehen von den paar Radfahrern, die sich hochquälen. Margis will es jetzt wissen. Welte hatte im Vorfeld gesagt, „die Berge in der Pfalz, die haben mich ganz schön fertig gemacht. Da dachte ich, vielleicht schaffe ich es sogar, Miri zu schlagen.“

Der Todessprint

Er nimmt Tempo auf, Welte zieht mit. „Ich hätte auch noch schneller machen können, aber wir wollten ja zusammen ins Ziel kommen’“, erklärt sie hinterher, warum sie kurz vor dem Zielstrich Tempo rausnahm. „Miri hat im Vorfeld tiefgestapelt, deswegen war ich ein klein bisschen überrascht, dass sie fitter war als ich. Aber ich dachte es schon. Sie lebt ja auf dem Rad. Aber die letzten zwei, drei Kilometer hätte sie mich abhängen können“, gibt Margis beeindruckt zu, dem kurz vor dem Ziel wieder einfiel, „dass sie ja Sprinterin war“.

Oliver Schäfer fällt zurück

„Ich glaube, am Ende hätte ich schon noch mal beschleunigen können, hatte ein paar mehr Körner als er. Aber wir haben in der Hälfte des Berges entschieden, wir fahren zusammen da hoch. Das passt ja gut“, erklärt Welte, warum sie nicht davongezogen ist. Oliver Schäfer hat sie bei der Aktion abgehängt. Der hatte nicht mit dem Sprint gerechnet, war gerade mit Filmen beschäftigt, als seine Lebensgefährtin plötzlich weg war. Die weiß aber, „er hätte deutlich schneller fahren können, aber er ist bei uns geblieben als moralische Unterstützung“.

„Sauanstrengend“

Die Olympiasiegerin, deren Uhr bei 1:32 Stunden stehen blieb, hatte von Anfang bis Ende Spaß. „Es war sauanstrengend, aber nicht so schlimm, wie ich nach allem, was ich vorher gehört habe, erwartet hätte.“ Die Erfahrung war für sie neu. „Früher sind wir so was im Training überhaupt nicht gefahren, und es war für mich immer eine Quälerei, den Berg hochzufahren. Die letzten Wochen und Monate habe ich immer mehr Spaß dran gefunden. Ich fahr’ halt supergerne Fahrrad, weil Du eine gute Reichweite hast und viel weiterkommst, als wenn Du Joggen gehst oder Wandern. Du siehst viel mehr von der Umgebung. Und gerade auf den Bergen oben, ob das auf dem Galibier war oder auf Alpe d’Huez, als wir da noch weitergefahren sind, das sind einfach unglaublich tolle Landschaften.“ Während die Beine noch schmerzen, träumt sie vom schon nächsten Berg. „Stilfser Joch?“, Giro d’Italia, zweithöchster Gipfelpass der Alpen könnte sie sich vorstellen. „Nicht ganz so steil wie hier, aber viel länger. Nachdem ich heute gut Alpe d’Huez hochgekommen bin, hab’ ich vor allem, was jetzt kommt, keinen Respekt mehr“, witzelt sie und strahlt.

1100 Kilometer

Chris Hajek, der als Erster der Gruppe oben war, lacht. Er hat eben mit seinem Vater telefoniert, ihm seine Zeit von 1:16 durchgegeben und ein Kopfschütteln geerntet. „Ihr seid 1100 Kilometer für 1:16 Stunden gefahren?“„ Ja!“, hat sein Sohn geantwortet. Und „Du verstehst das nicht.“

Auch Thorsten Margis kommt aus dem Grinsen nicht mehr raus. Er ruft gleich im Ziel seine Frau an und freut sich, dass er eine Wette gewonnen hat. Es ging um die Ehre – und eine Kugel Eis.

Die Teilnehmer