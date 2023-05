Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ist eine Notfall-Schulung ohne Erste-Hilfe-Puppe möglich? Was tun, damit ländliche Regionen nicht abgehängt werden? Wie kann man extrem teure Krebstherapien erschwinglich machen? Antworten auf diese und weitere Fragen bekam Minister Alexander Schweitzer (SPD) im Fraunhofer-Institut IESE.

Abtauchen in völlig andere Welten konnte Alexander Schweitzer, Minister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung, am Montag in der Trippstadter Straße. Das Fraunhofer-Institut