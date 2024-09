Am Freitag wird im Salon Schmitt brasilianische Musik des Kaiserslauterer Duos Minha Saudade erklingen. Fans des Bossa Nova dürfen sich auf Leidenschaft in allen Facetten freuen.

Stefano Cattaneo ist Saxophonist mit reichlich Jazzerfahrung und bildender Künstler. Die italienischen Festivals des Umbria Jazz entfachten bei ihm die Leidenschaft zum Jazz. Über die Musik des Sony Rollins (wohl der einflussreichste Jazz-Saxofonist) kam er zum Blechblasinstrument. Vor etwa vier Jahren lernte er bei einer Vernissage den brasilianischen Gitarristen Carlos Abyazar kennen. Abyazar ist Multiinstrumentalist und hat viele Jahre als Unterhaltungsmusiker auf Kreuzfahrtschiffen sein Geld verdient. Seine Liebe zum Bossa Nova möchte er mit dem Duo-Projekt ausleben.

Das spezielle Gitarrenspiel mit zahlreichen kleinen Variationen ergibt den typischen, fließenden Rhythmus. Der Daumen erzeugt den Grundpuls, die anderen Finger schaffen den Rhythmus. In jedem Fall ist der improvisatorische Ansatz ein wichtiges Element, und so werden Begleitung, Melodie und Harmonie eines Songs auf unterschiedliche Weise interpretiert.

Musik mit politischer Dimension

In Cattaneo hat er einen Musikpartner mit dem passenden Spielgefühl gefunden, der es versteht, melodische Linien unaufdringlich in das Mundstück zu hauchen. Das Tenorsaxophon übernimmt dabei eine zweite Stimme, füllt die Harmonik und umspielt die Themen für die reduzierte Musik.

Das Duo Minha Saudade (zu Deutsch: „Meine Leidenschaft“) will die Leidenschaft für Brasilien, das Land und die Musik vermitteln. Die Liebe beider Freunde zu Jazz und brasilianischer Musik bildet hier ein starkes Fundament. Das aktuelle Repertoire des Duos besteht aus Klassikern des Bossa Nova mit portugiesischen Texten. Daneben aber auch unbekanntere Titel des Genres. Für das anstehende Konzert wird es außerdem besondere musikalische Gäste geben.

Charakteristisch für brasilianische Musik ist die Verbindung traditioneller und moderner Elemente. Bossa Nova verbindet dabei Samba und Jazz. Die Musikrichtung des Bossa Nova (= Neue Welle) entstand in der urbanen Mittelschicht. Stilbildend war vor allem João Gilberto mit dem typischen Rhythmusspiel der Gitarre und seinem leisen Gesang. Die sanfte Musik ist geprägt von melancholischen Melodien und ruhigen Rhythmen. Später hatte genau dieser Stil einen wesentlichen Einfluss auf die Entstehung des nordamerikanischen Latin Jazz.

Was zunächst als Hintergrundmusik für den Strand empfunden wird, ist in Wahrheit tiefgründiger. Denn die Bossa Nova-Künstler thematisierten soziale und politische Probleme in den Texten und versuchen, durch die Musik die Aufmerksamkeit auch auf gesellschaftliche Probleme des Landes zu lenken.

Info

Das Konzert findet am Freitag, 13. September, 20.15 Uhr, im Kulturclub Salon Schmitt in der Pirmasenser Straße 32 in Kaiserslautern statt. Tickets sind online über die Plattform Eventim erhältlich.