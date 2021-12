Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilt, würden in Kaiserslautern rund 8440 Menschen von einer Erhöhung des Mindestlohns profitieren. Die Ampel-Koalition in Berlin plane einen gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde – 2,40 Euro mehr als bislang. Die Gewerkschaft beruft sich auf eine Analyse des Pestel-Instituts aus Hannover. Danach arbeiten in Kaiserslautern derzeit 1.880 Beschäftigte zum Mindestlohn von 9,60 Euro pro Stunde. Weitere 6.560 Menschen lägen zwar darüber, verdienten aber trotzdem weniger als 12 Euro. Holger Winkow, Geschäftsführer der NGG-Region Pfalz: „Die Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro ist ein Meilenstein. Damit werden in der Region die Einkommen vieler Beschäftigter deutlich steigen – etwa in Hotels, Gaststätten, Bäckereien oder Fleischereien. Sie arbeiten häufig zu Löhnen, die zum Leben nicht reichen.“