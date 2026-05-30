Die Tourist-Information Kaiserslautern bietet im Juni wieder zahlreiche Führungen an.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Kaiserslautern stark durch das Militär verändert und geprägt. Bei „Welcome to K-Town – auf den historischen Spuren des Militärs in Kaiserslautern“ lädt Michael Geib, ehemaliger Leiter des Docu Centers Ramstein, zu einer Spurensuche durch die Innenstadt ein. Termin ist am 26. Juni, 15 Uhr. Die Teilnahme kostet zehn, ermäßigt neun Euro.

In den rund 70 Meter langen, unterirdischen Gang des ehemaligen Renaissanceschlosses in der Innenstadt geht es bei der Führung „Pfalzgrafensaal & unterirdischer Gang“ am 6. Juni, 11.15 Uhr (in englischer Sprache) sowie am 10. Juni, um 15 Uhr. Die Teilnahme kostet sieben, ermäßigt sechs Euro. Die Führung beginnt im Pfalzgrafensaal. Mit „KL intensiv“ ist die Tour betitelt, die mit einer Führung im Pfalzgrafensaal und einer Besichtigung der unterirdischen Gänge beginnt. Zu Fuß geht es weiter auf einen kleinen Rundgang durch die Innenstadt. Termin: 20. Juni, 10.30 Uhr. Die Teilnahme kostet zehn, ermäßigt neun Euro. Zudem bietet die Stadt in Kooperation mit dem Förderverein Burg Hohenecken die „Kostümführung – Burg Hohenecken“ in englischer Sprache an; am 3. Juni, 16 Uhr. Dabei geht’s unter anderem um die Sage des vergrabenen Schatzes. Die Teilnahme kostet sieben, ermäßigt sechs Euro. Um Sagen geht es auch beim Sagenspaziergang am 13. Juni, 15 Uhr. Beginnend an der Kaiserpfalz – Treffpunkt ist am Willy-Brandt-Platz – führt die Tour durch Lauterns Oberstadt. Karten kosten sieben, ermäßigt sechs Euro.

Brauereigeschichte und Stolpersteine

Bei „Kurze Wege, lange Geschichte – 750 Jahre Kaiserslautern“ begleiten die Teilnehmer am 13. Juni, 10.30 Uhr, sowie am 21. Juni, 14 Uhr, die Entwicklung vom Königshof zur Großstadt. Die Teilnahme kostet sieben Euro, ermäßigt sechs Euro. Bei „Versteckte Spuren der Lautrer Brauereigeschichte“ erfahren die Besucher am 19. Juni, 16.30 Uhr, Geschichten rund um die Brauereien von Kaiserslautern – Kostprobe inklusive. 18 Euro kostet die Teilnahme. Dass sich die Stadt zu Fuß erkunden lässt, erfahren die Teilnehmer beim Stadtrundgang am 5. Juni, 15 Uhr. Die Geschichte der Stadt wird anhand ausgewählter Bauten, Geschichten und Anekdoten erzählt. Die Teilnahme kostet sieben, ermäßigt sechs Euro. Die Folgen des Nationalsozialismus nimmt die Führung „Stolpersteine – (un)vergessene Lebensgeschichten“ am 18. Juni, 15 Uhr, in den Blick. Der Sparziergang – Teilnahmegebühr sieben, ermäßigt sechs Euro – führt zu einzelnen Stolpersteinen und weiteren Mahnmalen und erzählt die Lebensgeschichten ehemaliger Lautrer.

Im Oldtimerbus durch die Stadt

Wie im Vormonat im Programm ist die Führung „Von der Marktglocke zur digitalen Botschaft – Nachrichten im Wandel der Zeiten“. Dabei werden die Wege der Stadtinformation in den Blick genommen. Der Rundgang ist am 25. Juni, 15 Uhr, Treffpunkt ist das SWR-Studio. Die Teilnahme kostet sieben, ermäßigt sechs Euro.

Die Führung „KL erleben und genießen“ am 26. Juni, 17 Uhr, lädt dazu ein, die Stadt zu Fuß zu erkunden. Während des Rundgangs erfahren die Besucher Geschichten und Hintergründe, begleitet von kleinen Überraschungen und Kostproben. Der Preis beträgt 16 Euro pro Person. Zu Lautrer Orginalen wie dem Kaiserbrunnen, durch die Steinstraße bis zum Brezel Adam geht’s bei „Kaiserslautern ,uff Pälzisch’“ am 27. Juni, 10.30 Uhr. Treffpunkt ist am Kaiserbrunnen. Die Teilnahme kostet sieben, ermäßigt sechs Euro.

Die „Historische Villentour“ am 27. Juni, 13 Uhr, führt mit dem Bus zu den angesagtesten Wohnvierteln des 19. Jahrhunderts sowie zu den prächtigsten Villen der Stadt. Besichtigt werden die Villen Munzinger, Jänisch, Zschocke und Kröckel. Die Teilnahme kostet inklusive Busfahrt 20 Euro. Ebenfalls zu Villen der Stadt, aber auch zu Bürgerhäusern und ums Gewerbemuseum im Norden der Stadt geht es am 12. Juni, 16 Uhr, bei der Führung „Lauter(er) Kleinode – die unbekannte Denkmalzone“. Diese vereint Stadt-, Familien- und Industriegeschichte. Die Teilnahme kostet zehn, ermäßigt neun Euro. Bei der Stadtrundfahrt im Oldtimerbus erfahren Teilnehmer Wissenswertes und Kurioses über die Barbarossastadt. Termine sind am 20. Juni, um 10 und 13 Uhr sowie um 11.15 Uhr in englischer Sprache. Die Teilnahme kostet 7,50 Euro.

Nach der Premiere im Mai wird die Führung „Soundtrack KL – Auf den Spuren des musikalischen Stadtplans der 60er bis 90er Jahre“ erneut angeboten. Die Führung am 27. Juni, 16 Uhr, – Treffpunkt ist am Salon Schmitt, Pirmasenser Straße 32 – rückt die Musikszene in der Stadt in diesem Zeitraum in den Fokus. Die Teilnahme kostet zwölf Euro pro Person.

Info

Wenn nicht anders vermerkt, ist der Treffpunkt zur jeweiligen Führung vor der Tourist-Information. Die Tourist-Information (Telefon 0631 3654019) bittet bei allen Führungen um Anmeldung.

