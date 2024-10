Mike Zito & Band haben am Donnerstagabend das 23. Internationale Blues-Festival in der Kammgarn eröffnet. Der vielfach prämierte Namensgeber der Combo ist Sänger, Songwriter und Gitarrist. Der Start des Blues-Festivals war gewürzt mit Southern Soul, Rock und Blues.

Winzige Chuck-Berry-Anleihen, kratzend-beißende Gitarrenriffs, verzerrte Wah-Wah-Effekte und Flageolett-Töne füllten den Cotton-Club, dazu der authentische Gesang von Mike Zito.

Mit acht Jahren hört Zito bei einem Freund eine Scheibe der Rockband Van Halen. Von da an ist er gefesselt vom E-Gitarren-Sound. In seinen späten Teenagerjahren war Mike Zito fester Bestandteil der lokalen Musikszene von St. Louis. Erst später kam er zu Country, Blues und Jazz. Das gab ihm die Möglichkeit, seine eigene Mischung aus traditionellem elektrischen Blues, New Orleans Funk und Rock 'n' Roll zu kreieren. Der Amerikaner veröffentlichte seine Musik zunächst in Eigenregie. Er wirkt als Produzent und hat inzwischen ein eigenes Plattenlabel gegründet. Sein vorletztes Studioalbum „Resurrection“ gewann den Blues Music Award für das Blues Rock Album des Jahres 2022. Sein neuer Tonträger „Life is hard“ hat eine besonders persönliche Note. Die Idee dazu verdankt er seiner damals schwerkranken und inzwischen verstorbenen Frau Laura, die ihn beständig motivierte.

Beim Auftritt von Mike Zito am Donnerstagabend ist der Funke schon beim ersten Titel auf das Publikum übergesprungen. Da gab es keinen Zweifel: Das wird ein Fest! Und dieses Fest wird am Freitagabend ab 20 Uhr von Bluesrocker Danny Bryant, dem 73-jährigen Walter Trout und dem Australier Matti T. Wall auf der Kammgarn-Bühne fortgesetzt.