„Das war ein Wahnsinnserlebnis. Mein erstes Rennen in einem Ferrari 488 GT3 hat extrem gut funktioniert. Wir sind in der gleichen Runde wie der Sieger ins Ziel gekommen und haben überlegen die AM-Wertung gewonnen. Für unser Team war das ein Riesenerfolg“, freute sich der Kaiserslauterner Mike Jäger nach dem fünften Lauf der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), dem Rowe ADAC 6h Ruhr-Pokal-Rennen.

Jäger trat in dieser Saison zum ersten Mal auf dem Nürburgring an und teilte sich das Cockpit des Ferrari 488 GT3 vom Team Racing One mit Christian Kohlhaas und dem Schweizer