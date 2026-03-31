Früher Peach Property, heute GTC: Dem Konzern gehören Hunderte Wohnungen in der Stadt – viele davon in sozialen Brennpunkten. Dahinter steht ein komplexes Firmengeflecht.

Da waren zuerst die Ratten. In der Slevogtstraße hatten sie sich eingenistet, die Kinder trauten sich zum Spielen kaum mehr vor die Tür, erzählten Anwohner. Dann die kaputte Heizung in der Stadtmitte, wegen der eine gehbehinderte Frau wochenlang frieren musste, mitten im Winter. Und schließlich die dreifache Mutter aus der Posener Straße: Überrumpelt von einem Nebenkostenaufschlag, soll sie 2500 Euro pro Jahr drauflegen – auf Grundlage eines geschätzten Heizverbrauchs. Es sind drei Meldungen, die Kaiserslautern in den vergangenen Monaten bewegt haben, und sie alle teilen eine Gemeinsamkeit. Hinter den Gebäuden, in denen die Betroffenen leben, steht derselbe Vermieter: die GTC Peach Verwaltungs GmbH. In Lautern besitzt sie eine Fülle von Wohnblöcken – von der Feuerbach- über die Donnersbergstraße bis hoch auf den Betzenberg. Wie viele genau, das will sie auch auf Nachfrage nicht offenlegen. Vergebens sucht man eine Homepage oder eine Bestandsliste.

Am meisten verdient das Unternehmen wohl am nördlichen Stadtrand, auf dem Fischerrück. Unterhalb des Reichswalds, in den drei markanten Betontürmen der Königsberger Straße, unterhält GTC Peach rund 190 Wohnungen – weitere 400 liegen in der Posener und der Marienburger Straße. Vergangenen RHEINPFALZ-Berichten zufolge dürften allein in diesen Bauten etwa 2000 Menschen leben. Ihr umfangreiches Portfolio macht GTC Peach zu einem der einflussreichsten Vermieter in Kaiserslautern. Nur die städtische Bau AG hat mehr Kunden.

Früher Peach Property Group, heute GTC Peach?

Harsche Kritik, die durch die Flure der Blöcke schallt, diverse Missstände, ein umstrittenes Vorgehen – das alles wirft Fragen auf. Zum einen, in welche Strukturen die Gesellschaft eingebettet ist, die zahlreiche Mieter mit schweren Anschuldigungen konfrontieren. Und zum andern: Wie hat sie sich zu einem Akteur entwickelt, der den Lautrer Wohnungsmarkt elementar mitbeherrscht?

So viel vorweg, die GTC Peach Verwaltungs GmbH mit Sitz in Berlin umspinnt ein engmaschiges, schwer zu durchschauendes Netz an Firmen. Im Dezember 2024 verkaufte die Peach Property Group, ein in Zürich ansässiger Immobilienriese, rund 5200 Wohnungen an ein Konsortium um GTC Paula Sàrl. Diese GTC Paula Sàrl tritt als Tochter von Globe Trade Centre (GTC) auf – einem börsennotierten Warschauer Konzern, milliardenschwer. Zur damaligen Masse gehörten auch weite Teile des Kaiserslauterer Bestands, inklusive der Mehrheit an der zuständigen Hausverwaltung: heute die GTC Peach Verwaltungs GmbH. Nach eigenen Angaben handelt sie seitdem „unabhängig“ vom einstigen Eigentümer. Zumindest auf dem Papier. Als die RHEINPFALZ im November 2025 im „Peach Point“ in der Königsberger Straße nachhakte, der Anlaufstelle für Mieter, hieß es bloß: Man habe „rein gar nichts mehr“ mit Peach Property zu tun. Nur stimmt das nicht ganz. Denn die Schweizer halten noch heute 49 Prozent an der GTC Peach Verwaltungs GmbH – während GTC Paula Sàrl, sesshaft in Luxemburg, über die restlichen 51 Prozent verfügt.

Die Wohnblöcke in der Posener Straße. Hier war zuletzt der Frust einiger Bewohner hochgeschäumt – wegen nicht nachvollziehbarer Nebenkostenabrechnungen. Archivfoto: Michael Schmitt

Wirklich verzweigt wird es, wenn man sich näher mit dem Besitz von GTC Peach beschäftigt. Über eine Sammlung von miteinander verwobenen Firmen ist das Lautrer Portfolio aufgeteilt nach Lage der Wohnblöcke, häppchenweise gebündelt. Und natürlich führt die Spur in den Registern stets zurück nach Warschau: dem Sitz des GTC-Konzerns. Mit dem Wohnungskauf in Kaiserslautern war er 2024 erstmals auf den deutschen Markt gedrängt. Hervor geht das alles aus den Dossiers von North Data, einer Online-Plattform für Bilanzen, Unternehmensdaten und -verflechtungen.

Zwei Gründe für unübersichtliches GTC-Geflecht

„Dass in der Branche mit Zweckgesellschaften agiert wird, ist sehr üblich“, sagt Björn-Martin Kurzrock, „ihre Gewinne werden in der Regel an die Muttergesellschaft ausgeschüttet.“ Hier: an GTC.

Kurzrock, Professor an der RPTU, ist ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der Immobilienökonomie. Unübersichtliche Netzwerke wie bei GTC seien nichts Außergewöhnliches, sagt er. Aus zwei Gründen. Erstens: Als das Tochterunternehmen 2024 die Häuser übernahm, „am Stück“ statt lose, tat es das im Rahmen eines „Share Deals“ – es erwarb also Anteile der zugehörigen GmbH, nicht die Blöcke an sich. Unter bestimmten Voraussetzungen fällt für den Käufer bei dieser Art von Geschäft keine Grunderwerbsteuer an. Zweitens: das Reduzieren von Risiken. Jede Zweckgesellschaft, so der Fachmann, könnte „theoretisch einzeln insolvent gehen“, ohne größeren Schaden im Konzern anzurichten. Um genauer einzusteigen, müsse man aber auch in die Historie eintauchen, sagt Kurzrock. Und auf Peach Property blicken, den ehemaligen Eigentümer des Portfolios. Vorm Verkauf sah dieser sich ebenfalls massiven Vorwürfen von Mietern ausgesetzt – wegen des sichtbaren Verfalls der Gebäude. Gegenüber der RHEINPFALZ sprach so mancher Bewohner von „verwahrlosten Schrottimmobilien“.

Sah sich Peach Property zum Verkauf gezwungen?

Die Peach Property AG also. Im Jahr 2001 als Spezialist für Luxuswohnungen gegründet, legten die Schweizer 2015 einen radikalen Kurswechsel hin. Sie kauften und kauften, der Besitz wuchs bis 2020 rasant – gerade „in Lagen, wo andere nicht gerne investieren“, sagt Kurzrock. In der Westpfalz zum Beispiel, im Fachjargon ein sogenannter D-Standort. Schwache Wirtschaftskraft, leere Ladenflächen, niedrige Kaufpreise. Hier sei jede Investition riskant, erklärt der Wissenschaftler. Und just da steckte Peach Property sein Geld in – veraltete – Bauten, die soziale Brennpunkte prägen. Wie 2016 auf dem Fischerrück. „Die Gebäude konnten damals relativ günstig erworben werden“, schildert Kurzrock, „viele andere Investoren hätten diese Häuser nicht gekauft.“ Man müsse annehmen, dass die Peach Property AG den festen Willen hatte, alles auf Vordermann zu bringen, sagt er. Auch die ersten Maßnahmen in Kaiserslautern lassen das vermuten, zwischen 2016 und 2017. Über eine halbe Million Euro floss nach Angaben des Konzerns in die Blöcke im Westen der Stadt. „Die Mieter sollen zu schätzen wissen, dass ein Wandel stattfindet“, betonte eine Peach-Sprecherin zu der Zeit – und kündigte weitere Schritte an. Doch daraus wurde nichts.

Die Betontürme in der Königsberger Straße, 2016 aufgekauft von Peach Property – und heute Teil von GTC. Archivfoto: VIEW

Zuerst stieg auf dramatische Weise das Bauzinsniveau. Dann verschärfte die Politik die Anforderungen für energetische Sanierungen, was Kostenexplosionen auslöste und Unsicherheiten provozierte. Und schließlich, so Kurzrock, ist Peach Property als AG auf eine befriedigende Dividende angewiesen, die an die Aktionäre ausgezahlt wird.

Unter dem steigenden Druck zog die Unternehmensgruppe die Reißleine, in ihren PR-Mitteilungen schrieb sie von einem „herausfordernden Umfeld“. Sie veräußerte 51 Prozent der später umgetauften GTC Peach Verwaltungs GmbH. Auf den Gesellschafterversammlungen hat GTC damit die alleinige Macht – während die Peach Property Group ja weiter kräftig mitverdient. Dass sich der Konzern nicht von den übrigen 49 Prozent trennen wollte, belege das bestehende Interesse an den Blöcken, sagt Kurzrock. Vermutlich habe sich Peach Property „gezwungen gesehen“, auf die Anteilsmehrheit zu verzichten, weil die Mittel für die Sanierung fehlten. „Ich denke nicht, dass Peach ein Spekulant gewesen ist“, meint der Experte. Eher habe man an GTC verkauft, „um andere Gebäude mit dem Geld verbessern zu können“. So weit zum früheren Besitzer.

Auch GTC will jetzt Teile des Portfolios losschlagen

Am 9. März 2026 kursiert dann eine Nachricht, die aufhorchen lässt. „GTC will Teile des ehemaligen Peach-Portfolios losschlagen“, vermeldet die Immobilien Zeitung. Demnach plant die polnische Gruppe, 29 Häuser in Süd- und Westdeutschland abzugeben, insgesamt 522 Wohnungen. Sie alle stammen aus dem 2024 besiegelten Deal zwischen Peach Property und GTC, heißt es. Nur 15 Monate hat es gedauert, bis der neue Eigentümer sie wieder loswerden will – einzeln oder zu kleinen Paketen geschnürt. Zielgruppe: regionale Investoren. In Städten wie Bad Kreuznach, Worms, Heidenheim stehen die Bauten. Und eben in Kaiserslautern. „Nicht ausgeschlossen, dass GTC kurzfristige Wertsteigerungen erzielen wollte“, sagt Björn-Martin Kurzrock. Dass es also aufs schnelle Geld aus war.

Den beabsichtigten Verkauf der Wohnblöcke bestätigt der Immobilienkonzern zwar auf RHEINPFALZ-Anfrage. Welche es sein werden, und was die Hintergründe sind, dazu schweigt GTC jedoch. Auf eine erneute Mail vom 19. März hat es bis heute nicht reagiert.