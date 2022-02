Die Grillhütte am Ortsausgang von Hohenecken in Richtung Gelterswoog ist seit Generationen nicht nur ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen in den Pfälzerwald und zur Burg. Sie ist auch ein gerne genutzter Ort für Feiern und Feste aller Art, nicht nur für Bewohner aus dem Stadtteil.

Ausgestattet ist die Hütte mit einem Innengrill mit Rost, einer Toilettenanlage sowie Strom- und Wasseranschluss. Sie ist von einer großen Wiesenfläche mit Kinderspielplatz umgeben. Eine Lichterketten-Innenbeleuchtung ergänzt den Hüttenzauber.

Die Hohenecker Grillhütte bietet im Inneren Platz für 100 Personen, im Außenbereich finden weitere 120 Menschen Platz. Ortsvorsteher Alexander Rothmann berichtet von in Vor-Coronazeiten regelmäßig bis zu 80 Buchungen pro Saison, das heißt in den Monaten zwischen Anfang April und Ende Oktober. Über Winter werde die Hütte nicht vermietet.

Künftig 80 Euro am Tag

Einem Antrag der Stadtverwaltung auf Erhöhung der seit 2006 gültigen Benutzungsgebühren von noch 60 Euro pro Tag auf dann 80 Euro habe der Ortsbeirat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zugestimmt, so Rothmann. Nach noch folgenden Abstimmungen in Siegelbach und Mölschbach entscheide der Stadtrat im März über die Erhöhung.

In der Gebühr enthalten sind dem Ortsvorsteher zufolge die Kosten für Wasser/Abwasser und Strom sowie jetzt 15, künftig 20 Euro für eine Grillhüttenwartin, die sich um das Gelände kümmere und auch für die Abnahme nach den Feiern zuständig sei. Schulveranstaltungen seien unentgeltlich, Kaiserslauterer Vereine zahlten die Hälfte.

Abgesehen von organisierten Feiern wird die Hütte auch gerne von Wanderern genutzt, die dort eine Picknick-Pause einlegen wollten, berichtet Rothmann. Abgesehen von den Toiletten seien die Hütte und die Spielgeräte auf der Wiese frei zugänglich. Gebucht werden können Termine für die Grillhütte in der Bürgersprechstunde des Ortsvorstehers mittwochs von 17 bis 18 Uhr unter Telefon 0631-58873.