Zum Wochenstart zeigte sich die Polizei als Freund und Helfer – und klärte einen seltsamen Sachverhalt.

Weil sie sich Sorgen um eine Anruferin machte, informierte am Montag eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung die Polizei. Während des Telefonats mit der Frau fing diese zu stöhnen an, dann riss plötzlich die Verbindung ab, erzählte die Rathaus-Mitarbeiterin der Polizei. Die Frau befürchtete einen medizinischen Notfall. Die Polizei machte schließlich die Anruferin ausfindig. Wie sich herausstellte, hielt sich die 66-Jährige in Österreich auf.

Sie hatte sich über den schlechten Handyempfang geärgert, bevor die Verbindung während des Anrufs bei der Stadtverwaltung dann endgültig abriss. Ein Notfall bestand nicht.