Michael Wolter ist nicht mehr Trainer des TuS Altleiningen. Der 43-Jährige hat den Verein verlassen, dessen erste Mannschaft er mehr als zwei Jahre in der Fußball-Landesliga Ost coachte.

Ausschlaggebend für die Trennung war eine lange Niederlagenserie. „Dieser Schritt ist mir nicht leichtgefallen“, sagte Wolter in einem Gespräch mit der RHEINPFALZ. Die Mannschaft habe zwar versucht, ihn umzustimmen, sein Entschluss habe aber festgestanden.

In seiner Aktivenzeit stürmte der Lauterer viele Jahre für den TuS Hohenecken in der Verbandsliga. Bevor er zum TuS Altleiningen wechselte, arbeitete Wolter fast zehn Jahre lang als Trainer beim VfR Kaiserslautern und führte die Mannschaft von der A-Klasse über die Bezirksliga in die Landesliga West. Im Hinblick auf seine Zukunftspläne als Trainer äußerte sich Michael Wolter so: „Ich werde die Sache erst einmal sacken lassen und dann schauen, was kommt.“

