Ein fabelhaftes Rennen lief Michael Wiebelt beim Frankfurt-Marathon. Der Läufer der TSG Kaiserslautern kam mit persönlicher Bestzeit von 2:31:44 Stunden im Ziel an und pulverisierte damit den von ihm gehaltenen Vereinsrekord um mehr als sieben Minuten.

Genau zum Saisonhöhepunkt präsentierte sich der 34 Jahre alte Kaiserslauterer in Topform und belegte in dem internationalen Klassefeld bei den Männern den 43. und in seiner Altersklasse den