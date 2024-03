Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einwanderung und „multikulti“ sind kein Phänomen unserer Tage. Diesseits und jenseits der Weltmeere prägen sie ganze Gesellschaften. Viele US-Amerikaner sind stolz auf ihre europäischen, asiatischen oder afrikanischen Ahnen. Im Bundesstaat Pennsylvania leben Pfälzer Bräuche fort. Die Nachkommen einstiger Neubürger sprechen „Pennsilfani-Deitsch“. Der Mann, der alles darüber weiß, ist der Sprachwissenschaftler Michael Werner. Eine Begegnung.

Am Dienstag war Michael Werner, der Experte für pfälzisch-amerikanische Mundarten, wieder einmal in Kaiserslautern zu Gast. Diesmal plauderte er in der Pfalzbibliothek