Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Manchmal scheint ein Gedanke höchst persönlich vorbeizukommen. Dann es gilt spontan zu handeln. So wie es kürzlich dem Verein KunstRaum Westpfalz passierte: Der Besitzer des Hauses Pirmasenser Straße 6 bot den Erdgeschoss-Laden als temporäre Galerie an. Vereinsmitglied und Künstler Michael Volkmer, der zunächst für „snack#5“ vorgesehen war, weihte sie am Montagabend mit der Rauminstallation „Graue Passion“ ein.

„Neue Orte für zeitgenössische Kunst schaffen, Stadt-Räume mit Kunst neu gestalten, Leerstände bespielen, die nicht für Kunst vorgesehen