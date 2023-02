Vor dem wohl schwierigsten Kampf seiner bisherigen Karriere sahen viele Michael Seitz, als der Kaiserslauterer Profiboxer in der Landauer Jugendstil-Festhalle in den Ring stieg. Traf er dort doch auf einen international erfahrenen Gegner, den Ukrainer Roman Golovashchenko. Aber bereits nach zwei Runden war alles vorbei, und Seitz konnte sich von seinen Fans als Sieger feiern lassen.

Noch bevor der Gong zur ersten Runde ertönte, hatten sich die zahlreichen Anhänger des Lauterer Cruisergewichtlers in der dicht besetzten Halle lautstark bemerkbar gemacht und ihren Favoriten mit Sprechchören angefeuert. Als dann die Fäuste sprachen, wurde schnell klar, dass es Michael Seitz mit einem unangenehmen und in vielen Ringgefechten gestählten Gegner zu tun hatte. Golovashchenko beeindruckte durch seine Physis und nutzte seine größere Reichweite aus. Beide Kämpfer verzichteten auf eine Abtastphase, kamen direkt und intensiv zur Sache. Nach dem Kampf erklärte Michael Seitz' Trainer Frank Kiy, dass er sich Sorgen gemacht habe, sein Schützling würde den Kampf zu schnell angehen und „überpacen“.

Auch in der zweiten Runde waren die beiden Preisboxer auf schnellen Beinen unterwegs und setzten harte Schläge. Zunächst bestimmte der 35-jährige Ukrainer das Ringgeschehen gegen seinen fünf Jahre jüngeren Kontrahenten. Doch dann durchbrach Seitz diese Dominanz, und es kam zu einem spektakulären Schlagabtausch. Bei der Schlagstärke der beiden Faustkämpfer – Seitz gewann fast alle seine Kämpfe durch K. o., und Golovashchenko siegte 19-mal vorzeitig – schien es unwahrscheinlich, dass der Fight über die volle Rundenzahl gehen würde. So war es dann auch. Aber kein Knockout beendete den Kampf.

Unerwartete Wende

Nachdem die Boxer nach der zweiten Runde in ihre Ecken gegangen waren, wartete das Publikum gespannt auf die Fortsetzung des Kampfes. Aber die beiden nahmen den Kampf nicht mehr auf. Warum? Zunächst herrschte Unklarheit. Doch dann folgte die Erklärung. Golovashchenko hatte aufgegeben. Der Boxhüne fasste sich an die linke Schulter und signalisierte damit, warum er nicht mehr kämpfen konnte. „Ja, er hatte etwas an der Schulter abbekommen“, sagte Frank Kiy, der den Ukrainer später in der Kabine besuchte, mit ihm sprach und danach Verständnis für dessen Entscheidung zeigte.

So war gewissermaßen zwischen den Runden der Sieg zu Michael Seitz gekommen. Der zeigte sich über die Art des Sieges nicht erfreut. Ja, er war „enttäuscht“ darüber, dass der Kampf solch ein Ende nahm. „Ich hätte gern länger gegen Golovashchenko geboxt“, betonte der Lauterer und zeigte sich überzeugt davon, dass er seinen Gegner k. o. geschlagen hätte. Mit diesem Erfolg verbesserte er seine makellose Kampfbilanz auf elf Siege. Und in der BoxRec-Rangliste machte er einen gewaltigen Sprung nach vorn, vom 263. auf dem 87. Platz. „Michael gehört jetzt zu den Top 100“, stellte Frank Kiy erfreut fest und verdeutlichte die Bedeutung dieser Platzierung mit einem Vergleich aus dem Fußball. So sei sein Boxer in die „Erste Bundesliga“ aufgestiegen. Damit kann sich Michael Seitz Hoffnungen machen, dass sich sein Traum von einem internationalen Titelkampf am Ende dieses Jahres erfüllt. Der Termin für seinen nächsten Kampf steht schon fest. So wird er am 13. Mai bei einer großen Boxveranstaltung in der Stadthalle in Offenbach in den Ring steigen.

Der dritte Sieg

Bevor Michael Seitz am Samstag in der Landauer Festhalle gegen Golovashchenko gefordert war, hatte Kevin Kiy schon einen überzeugenden Sieg gelandet. In der dritten Runde schickte der im Supermittelgewicht kämpfende Schopper seinen Gegner, den Lokalmatador Lars Burry, zweimal auf die Bretter und siegte durch Technischen K. o. „Es hat alles gepasst“, sagte später Kevin Kiy, der im dritten Kampf seiner noch jungen Profikarriere zum dritten Mal durch Knockout gewann. „Er hat sehr cool gekämpft“, bemerkte anerkennend Frank Kiy zum starken Auftritt seines Sohnes.