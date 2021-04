Michael Seitz lässt die Fäuste fliegen. Leichtfüßig tänzelt der Lauterer Profiboxer im Ring und schlägt hart auf die Pratzen ein, die Frank Kiy über die Hände gestülpt hat. Seit Wochen bereitet sich Seitz mit seinem Trainer auf den nächsten Ringauftritt vor.

Ein für Michael Seitz überaus wichtiger Kampf, in dem sich entscheidet, wie es für ihn im Boxgeschäft weitergeht. „Er will jetzt alles auf eine Karte setzen“, sagt Frank Kiy über seinen Schützling, der sein Herz in beide Fäuste nehmen und in diesem Jahr seine ins Stocken geratene Boxkarriere am 6. März in Pforzheim mit einem überzeugenden Sieg wieder ankurbeln will. Wer ihm da vor die Fäuste kommt, steht noch nicht fest. „Aber so viel ist klar, es wird ein guter Mann sein“, sagt Kiy und verdeutlicht noch einmal die angespannte Situation, in der sich Seitz befindet. Der im Cruisergewicht, also in der Klasse unter dem Schwergewicht mit einem Limit von 90,72 Kilogramm, kämpfende Preisboxer steht gewissermaßen am Scheideweg. Der Kaiserslauterer muss siegen oder seine Träume von Titelkämpfen und großen Börsen endgültig begraben.

Bei den Fallschirmjägern

„Ich will boxen“, sagt Michael Seitz, der genau weiß, dass er sich in Pforzheim für höhere Aufgaben empfehlen kann. Nachdem er die Bundeswehr, in der er als Zeitsoldat bei den Fallschirmjägern diente, verlassen hat, will er in einem Boxstall unterkommen. Eine Topadresse wäre für ihn Fächer Sportmanagement. Das ambitionierte Team um die Geschäftsführer Wolfgang Fahrer und Christian Titze hat sich die Förderung hoffnungsvoller Nachwuchsboxer zum Ziel gesetzt und veranstaltet den Kampfabend in Pforzheim. Mit einem starken Auftritt, am besten natürlich mit einem K.-o.-Sieg, hätte der 27-Jährige gute Chancen, von dem im badischen Ettlingen ansässigen Fächer Sportmanagement unter Vertrag genommen zu werden.

Die Chance nutzen

Frank Kiy will alles in seiner Macht Stehende tun, damit Michael Seitz diese große, vielleicht seine letzte Chance nutzt. Angesichts der schwierigen Lage, in der sich der Boxsport in diesen pandemischen Zeiten befindet, war es für Kiy unverständlich, dass Seitz nicht mit beiden Händen zugriff, als sich ihm im vergangenen Dezember ein Titelkampf bot. In Magdeburg hätte er gegen den deutschen Meister Roman Fress antreten können. Doch er sagte ab, und so stieg an seiner Stelle Erdogan Kadrija in den Ring. Erfolglos.

Knockout in Runde vier

Der Herausforderer landete in der vierten Runde nach einem Aufwärtshaken auf den Brettern, und Fress verteidigte seinen Titel durch K. o. Da der Kampf im Fernsehen übertragen wurde, hätte Michael Seitz nicht nur deutscher Meister werden, sondern auch seinen Bekanntheitsgrad enorm steigern können. „Er hätte diesen Kampf akzeptieren müssen“, sagt Kiy, der alle Facetten des Profiboxens kennt. Nicht nur als Trainer machte er sich einen Namen, vor allem auch als Boxpromoter. Unvergesslich sind die großen Kampfabende, die der gebürtige Schopper in Kaiserslautern veranstaltete. Auf einer dieser Veranstaltungen bestritt Michael Seitz seinen bisher spektakulärsten Kampf. Durch Technischen K. o. besiegte er am 2. März 2019 in der Fruchthalle den Frankfurter Alexander Randoll und wurde danach vom Publikum gefeiert.

Makellose Bilanz

Danach folgten noch zwei weitere Kämpfe, die er beide auch vorzeitig gewann. Mit acht Siegen in acht Profikämpfen weist der Cruisergewichtler eine makellose Bilanz auf. Damit es im März mit dem neunten Sieg klappt, trainiert er in Kaiserslautern und zweimal die Woche in Frankfurt, wo sein Trainer Frank Kiy lebt. Dort sparrt er mit dem griechischen Schwergewichtler „Achilles“ Evgenios Lazaridis. Das Training geht im „Challenge Club“ über die Bühne. Ein passender Name für das, was sich Michael Seitz für dieses Jahr vorgenommen hat. Will er doch alle Herausforderungen meistern.