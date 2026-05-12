„Schöne bunte Welt“ heißt die Ausstellung mit naiver Malerei des Kaiserslauterer Künstlers Micha Reutlinger im Am WebEnd.

Sie sitzen in gemütlichen Bistros, ergehen sich auf städtischen Plätzen oder schauen das Publikum mit lasziven Blicken an: Michael Reutlingers bunte Figuren genießen das Leben, ruhen in sich selbst und lassen sich offensichtlich durch nichts hetzen. So steht Reutlingers naive Malerei ganz im Gegensatz zu unseren hektischen und durchgetakteten Tagen. Seine aktuelle Schau im Kaiserslauterer Am WebEnd bietet eine schöne Auszeit, sie wirkt heiter und anheimelnd und so ein bisschen antiquiert.

Dass das Leben schön sein kann und dass man den Augenblick genießen soll, ist keine neue Weisheit. Gut aber, wenn man daran erinnert wird. Und das tut Reutlinger mit seiner heiteren Kunst auf jeden Fall. Denn in ihrer angenehmen und fast kindlichen Buntheit strahlen seine Figuren eine Ruhe und Gelassenheit aus, die viele Zeitgenossen in unseren Tagen nur schwer finden. Zu schnell ist das Leben in der Leistungsgesellschaft mit ihrem Anspruch ständig wachsender Wirtschaftsraten, zu sehr ist man ständig mit sich selbst beschäftigt.

Eintauchen in eine andere Welt

Da kommen Bilder wie „Bistro Jaques Schelak“, „Kaffeeklatsch“ oder „Straßenzirkus“ genau richtig. Rauchende Barbesucher mit Rotweinglas, die einfach in die Luft schauen und offensichtlich die Zeit totschlagen, stark geschminkte Damen im gemütlichen Gespräch oder pummelige Athleten mit Kaiser-Wilhelm-Schnurrbart, die lächelnd Gewichte stemmen, zeigen eine andere Welt. Eine Welt, in der der Griff nach dem Hut noch wichtiger erscheint, als der Blick auf die Uhr. So kann man sich in dieser schönen Schau wunderbar ergehen und tief in Reutlingers Bilderbuch-Welt eintauchen, um die Wirren der Welt zumindest für einige Zeit zu vergessen.

Der Mannheimer Jazzgitarrist Jochen Schott sorgte mit seinen filigranen Improvisationen auf der akustischen Gitarre für den passenden musikalischen Rahmen für die gut besuchte Eröffnung. Eine Eröffnung, die sich recht lange hinzog und die durch Reutlingers schöne Bilderwelten in einer intimen und verbindichen Stimmung vonstatten ging.

INFO

Die Schau „Schöne bunte Welt“ ist bis Ende Mai donnerstags von 19.30 bis 21.30 Uhr im Am WebEnd in der Richard-Wagner-Straße 55 zu sehen.

