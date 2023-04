Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vom Rheinland nach Kaiserslautern und weiter nach München. Judoka Michael Krieger geht einen konsequenten Weg. Sein Ziel sind die Olympischen Spiele. Im vergangenen Sommer hat er Kaiserslautern mit der Fachhochschulreife verlassen. Judo führte ihn in die bayerische Landeshauptstadt und bringt ihn nun zurück in die Pfalz.

Die Eliteschule des Sports in Kaiserslautern, das Heinrich-Heine-Gymnasium (HHG), ist für so manchen Sportler die Eintrittskarte in Richtung Weltspitze. Auch die HHG-Judogruppe blickt immer wieder