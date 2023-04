Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beim SV Wiesenthalerhof setzt man auch in der nächsten Saison auf Michael Kalckmann. Der mit seiner ersten Mannschaft in der Fußball-A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg spielende Verein verlängerte den Vertrag mit dem langjährigen Trainer um ein weiteres Jahr. Kalckmann strebt mit seinem Team ein ehrgeiziges Ziel an, will die Erfolgsgeschichte beim SVW fortsetzen.

Seit Kalckmann vor fünf Jahren vom Erbsenberg, wo er beim VfR Kaiserslautern als Jugendtrainer arbeitete, zum SVW gewechselt ist, hat er dem Team seinen Stempel aufgedrückt. So stehen die